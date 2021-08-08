Белгородский «Салют» потерпел первое поражение в чемпионате

«Салют» с девятью очками делит первое – второе места с «Саратовом». Фото fcsalyut.ru.

В рамках 4-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» дома проиграл брянскому «Динамо» - 0:2.

Оба мяча гости провел еще до перерыва. На 16-й минуте счет открыл Максим Васильев, на 45-й перевес динамовцев закрепил Кирилл Гордеев.

«Салют»: Ковалев, Смирных, Мастеров, Викторов (Жилмостных, 83), Ивантеев (Олишевский, 46), Дудайти, Дегтярев, Малахов (Контанистов, 78), Матвевнин (Корольков, 46), Агеев (Канищев, 46), Дегтев.

Это первое поражение «Салюта» в этом розыгрыше. В последний раз белгородцы терпели неудачу 21 мая в домашней встрече с «Квантом» (1:2). После той игры наши парни не проигрывали на протяжении восьми туров (+6=2).

Таким образом, после вчерашнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с девятью очками делит первое – второе места с «Саратовом». У двух «Динамо» - брянского и владивостокского по семь очков. Вплотную за ними следуют курский «Авангард» и «Рязань» - по шесть баллов.

Наш Денис Дегтев по-прежнему возглавляет бомбардирскую гонку нашей группы с пятью голами. Столько же в активе Никиты Голдобина из московской «Родины».

Теперь 15 августа «Салют» сыграет на выезде с дублем тульского «Арсенала» (7-е место, 4 очка).