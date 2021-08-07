Еще 137 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 45609 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель Белгорода 1931 года рождения, жительница Борисовского района 1956 рода рождения и жительница Белгорода 1961 года рождения. Все трое проходили лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - жительница Губкинского городского округа 1950 года рождения, жительница Чернянского района 1951 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, и житель Корочанского района 1931 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 151 пациент заболел, а выздоровели – 137.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 45609 человек, выздоровели – 40412, умерли – 925.

Сейчас из 1317-ти госпитализированных 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

11513 белгородцев - на самоизоляции, 16717 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 118594 – сняты с самоизоляции.