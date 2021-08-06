7 августа в Белгородской области ожидаются дожди и грозы

Местами грозы, днем в отдельных районах ливни, град. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным белгородских синоптиков, завтра, 7 августа на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшие дожди. Утром и днем кратковременные дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах ливни, град.

Ветер ночью юго-восточный от семи до 12-ти метров в секунду, днем - с переходом на северо-западный, от восьми до 13-ти метров в секунду, при грозах местами порывы до 18-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 17-ти до 22-х градусов тепла, днем – от 27-ми до 32-х градусов выше ноля, по востоку области сильная жара от 32-х до 37-ми градусов.

В Белгороде ночью от плюс 20-ти до плюс 22-х градусов, днем – от 29-ти до 31-го градуса выше ноля.

Во время жаркой погоды риск возникновения пожаров значительно увеличивается, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах. Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.