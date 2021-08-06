Почти три тысячи раз белгородцы садились за руль в нетрезвом виде в 2021-м году

327 раз водители повторно садились за руль в нетрезвом виде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За семь месяцев 2021 года сотрудники ГИБДД зафиксировали 2987 случаев вождения автомобиля в нетрезвом состоянии, включая отказавшихся от прохождения медосвидетельствования.

«Из них 327 случаев – повторной езды в пьяном виде», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По их вине совершено 55 ДТП, в которых погибли семь человек, а еще 73 получили ранения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штраф в сумме 30 тысяч рублей.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.

В отношении нарушителей могут быть применены следующие меры уголовного воздействия: штраф от 200 до 300 тысяч рублей, штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Каждая из мер воздействия связана с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В случае если водитель уже имеет судимость за совершение аналогичного преступления, ему будет грозить до трех лет лишения свободы.

Госавтоинспекция призывает белгородцев проявить активную гражданскую позицию и о ставших известными фактах управления транспортными средствами в нетрезвом виде сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД по телефону: 352-832, 26-42-30.