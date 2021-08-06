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Происшествия6 августа 2021 13:22

На Белгородчине у пассажира такси обнаружили свыше 48 граммов наркотиков

При виде полицейских 21-летний мужчина сбросил на коврик автомобиля синтетическое вещество
Алексей СЕРГУНИН
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Наркотики в крупном размере злоумышленник намеревался распространить путем закладок на территории округа.

Наркотики в крупном размере злоумышленник намеревался распространить путем закладок на территории округа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 июля около 15 часов 30 минут на проспекте Алексея Угарова в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УМВД России по Старому Осколу задержали 21-летнего пассажира такси.

Увидев полицейских, молодой человек сбросил на коврик автомобиля синтетическое вещество, которое было изъято правоохранителями.

«Эксперты-криминалисты установили, что изъятое является синтетическим наркотическим средством, массой более 48 граммов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, наркотики в крупном размере злоумышленник намеревался распространить путем закладок на территории округа.

В соответствии с ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) подозреваемому грозит до 20-ти лет лишения свободы.