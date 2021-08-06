На Белгородчине два водителя скрылись с места ДТП

Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей обоих водителей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, накануне вечером виновники сразу двух ДТП скрылись с места происшествия.
По предварительным данным, около 21 часа 40 минут в Старом Осколе на проспекте Молодежный в районе д. 6, неизвестный водитель, управляя, как позже было установлено, автомобилем «Ваз 21150», наехал на 15-летнего пешехода.
Переходивший улицу по нерегулируемому переходу подросток юноша получил телесные повреждения.
Тем временем, с 21 часа 15 минут по 22 часов 15 минут на 59-м километре автодороги «Валуйки – Алексеевка – Красное» неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на 25-летнего пешехода, который двигался по тротуару со стороны с. Щербаково в сторону хутора Гезов.
Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей обоих водителей.