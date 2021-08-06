Еще 155 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 919 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это три жительницы Старооскольского городского округа 1936, 1940 и 1963 годов рождения, а также житель Губкинского городского округа 1937 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 155 пациентов заболели, а выздоровел – 121.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 45458 человек, выздоровели – 40275, умерли – 919.

Сейчас из 1302-х госпитализированных 40 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

11432 белгородца - на самоизоляции, 16717 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 118166 – сняты с самоизоляции.