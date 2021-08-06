Трагедия на Лебединском ГОКе

Карьер ЛГОКа - один из крупнейших в мире карьеров по добыче полезных ископаемых.

Она случилась сегодня в 6 часов 50 минут в карьере Лебединского ГОКа при погрузке горной массы из забоя. К сожалению, не обошлось без пострадавших: травмы, несовместимые с жизнью, получил машинист экскаватора.

На предприятии признаются, что трагедия стала потрясением для всего коллектива комбината, и приносят искренние соболезнования семье погибшего.

На месте происшествия работает специальная комиссия, которая установит все обстоятельства случившегося. Мы будем следить за развитием событий.