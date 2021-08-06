Белгородец хранил дома больше полкилограмма марихуаны

По словам подозреваемого, наркотическое средство он планировал использовать для личного употребления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время очередного этапа операции «Мак-2021» сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Валуйскому городскому округу получили информацию о том, что 45-летний местный житель может незаконного хранить на территории своего двора наркотическое средство.

В ходе проверки информация подтвердилась.

«В беседке мужчины полицейские обнаружили и изъяли более 580 граммов марихуаны», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По словам подозреваемого, наркотическое средство он планировал использовать для личного употребления.

Впрочем, этот факт все равно преследуется в соответствии с УК РФ. В частности, ч.2 ст. 228 (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере) предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.