«Людям о людях»: в Белгороде открылась фотовыставка

Познакомиться с работами Андрея Смольникова белгородцы могут в Центральном парке до конца сентября. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Центральном парке культуры и отдыха Белгорода накануне открылась фотовыставка «Белгородчина. Людям о людях». В экспозиции размещены 69 работ признанного в России и за рубежом фотохудожника Андрея Смольникова.

Представленные фотографии – итог творческой поездки автора по районам нашего региона. С февраля этого года Андрей Смольников знакомился с достопримечательностями региона и его жителями.

«За три месяца сотворить такое - сам себе удивляюсь, - признался Андрей Смольников. - Пропустить через себя столько людей, чувств, эмоций, событий. Когда приехал, я не понимал, что снимать, кого снимать, о чем рассказывать. Постепенно началось погружение».

Андрей Петрович отметил, что в основе фотографий «лежит любовь и добро. Любовь к своему делу, к человеку, к животному, к своей земле». Всю жизнь Смольников прожил на Кавказе. Средняя полоса России была в новинку для него.

В торжественном открытии выставки приняли участие представители исполнительной власти, фотографы и художники, жители города.

«Не могу понять, как человек за два - три месяца мог увидеть столько, что раньше мы не видели - смотрели сквозь, не обращали внимания, - удивился глава Белгорода Юрий Галдун. - И как это масштабно и глубинно. Уметь увидеть - это талант. Андрей Петрович, низкий поклон. Очень - очень трогательно, очень нужно. Выставка нам самим расскажет о том, какие мы есть.

Познакомиться с работами Андрея Смольникова белгородцы могут в Центральном парке до конца сентября.