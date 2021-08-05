Белгородские хоккеисты крупно победили в Брянске

Завтрашний матч начнется в 11:00. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Сегодня в Брянске местный одноименный хоккейный клуб провел товарищеский матч с МХК «Белгород». Гости добились успеха в каждом из трех периодов.- 1:0, 1:0 и 2:0 соответственно.

Итог – 4:0 в пользу белгородцев.

Вторая встреча состоится завтра, 6 августа опять же в Брянске. Начало в 11:00.

Напомним, что это уже второй матч для наших парней в рамках подготовки к новому сезону.

22 июля белгородцы одолели на выезде курский «Сокол» - 7:3.