Белгородский вор-рецидивист похитил 13 тысяч рублей, разбив окно кирпичом

Деньги мужчина потратил на собственные нужды. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вчера в отдел полиции № 2 УМВД России по Старому Осколу обратилась 67-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что неизвестный разбил окно ее дома, расположенного в одном из сел округа, и похитил сбережения, хранившиеся под клеенкой на столе.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний не работающий, десять раз судимый за имущественные преступления староосколец.

По предварительным данным, злоумышленник приехал к приятелю в гости.

«После застолья он возвращался домой в состоянии сильного алкогольного опьянения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По пути мужчина решил еще купить спиртного, но денег у него не оказалось. Через огород он вошел на территорию ближайшего дома, убедился, что хозяев нет, разбил окно кирпичом, проник в жилище и похитил из-под клеенки на столе 13 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на собственные нужды.

Теперь в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) ему грозит до шести лет лишения свободы.