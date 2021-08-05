Белгородец пытался взять онлайн-займ на умершую мать

Финансовое учреждение уже располагало сведениями о смерти оскольчанки и заблокировало карту. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Представитель одного из микрофинансовых учреждений обратился в полицию Старого Оскола с заявлением о том, что неизвестный оформил на умершую в апреле текущего года местную жительницу онлайн-займ на сумму десять тысяч рублей.

Сотрудники отделения уголовного розыска по противодействию IT-преступлениям установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний не работающий ранее привлекавший к уголовной ответственности за неуплату алиментов староосколец - сын умершей женщины.

По предварительным данным, нуждаясь в деньгах и располагая доступом к личному банковскому кабинету умершей женщины, он оформил онлайн-займ на сумму 10 тысяч рублей и пытался обналичить денежные средства через банковскую карту матери.

«Но финансовое учреждение уже располагало сведениями о смерти оскольчанки и заблокировало карту», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.