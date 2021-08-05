6 августа в Белгородской области будет +37 градусов

Не поджигайте и, что особенно важно, не разрешайте детям поджигать сухую траву на пустырях, полянах и болотах. Фото: Иван МАКЕЕВ

По прогнозу белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 6 августа местами по региону ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара.

Максимальная температура воздуха составит 37 градусов. В связи с этим прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

Главное управление МЧС России по Белгородской области еще раз напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Не поджигайте и, что особенно важно, не разрешайте детям поджигать сухую траву на пустырях, полянах и болотах. Не бросайте непотушенные сигареты, не выбрасывайте их из окон автомобилей.

Не используйте открытый огонь в мангалах и разных жаровнях рядом с деревянными постройками, кустами и деревьями. Никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра. Следите, чтобы они не играли со спичками и зажигалками.

В случае происшествия звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.