Под Белгородом «Фольксваген» столкнулся с «десяткой»

За рулем «Фольксвагена» находилась 52-летняя женщина, двигавшаяся со стороны Шебекино в направлении села Вознесеновка. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера в 15 часов 30 минут в районе 45-го километра автодороги «Белгород - Шебекино - Волоконовка» «Фольксваген Поло» нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2110».

За рулем иномарки находилась 52-летняя женщина, двигавшаяся со стороны Шебекино в направлении села Вознесеновка. «Десяткой» управлял 32-летний мужчина, ехавший по встречному направлению», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Фольксваген Поло» - 65-ти и 91-летние женщины - получили телесные повреждения.