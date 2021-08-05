Житель Белгорода сломал нос тату-мастеру

Согласно медицинскому заключению, здоровью причинен вред средней тяжести. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников медучреждения о том, что к ним с перелом костей носа обратился 24-летний местный житель.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина.

По предварительным данным, подозреваемый пришел в тату-салон со своей девушкой, решившей сделать татуировку. Однако клиентка осталась недовольна работой мастера. В результате возник словесный конфликт. Вступившись за подругу, ее спутник нанес оппоненту удар кулаком в область лица, после чего пара ушла.

На следующий день потерпевший самостоятельно обратился в больницу. «Согласно медицинскому заключению, его здоровью причинен вред средней тяжести», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.