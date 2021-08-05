Свыше 40 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 45303 человека.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.
Это два жителя Старооскольского городского округа 1942 и 1962 годов рождения, три жительницы Старооскольского городского округа 1939, 1944 и 1953 годов рождения, а также жительница Красногвардейского района 1962 года рождения. Все они проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.
За это же время 150 пациентов заболели, а выздоровел – 171.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 45303 человека, выздоровели – 40154, умерли – 915.
Сейчас из 1300 госпитализированных 47 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
11505 белгородцев - на самоизоляции, 16717 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 117704 – сняты с самоизоляции.