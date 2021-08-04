На Белгородчину возвращается жара

В знойные дни следует носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и брать с брать бутылочку с водой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 5 августа на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, ночью от двух до семи метров в секунду, днем – от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 11-ти до 16-ти градусов тепла, днем – от плюс 26-ти до плюс 31-го градуса.

В Белгороде ночью от 14-ти до 16-ти градусов выше ноля, днем – от 27-ми до 29-ти градусов тепла.

Помните: в знойные дни следует носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и брать с брать бутылочку с водой. В период максимальной солнечной активности - с 11 до 17 часов - старайтесь не находиться на улице долгое время.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.