Еще 134 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 45153 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1928 и 1956 годов рождения, житель Белгорода 1940 года рождения и житель Новооскольского городского округа 1932 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 143 пациента заболели, а выздоровели – 134.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 45153 человека, выздоровели – 39983, умерли – 909.

Сейчас из 1289-ти госпитализированных 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

11491 белгородец - на самоизоляции, 16717 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 117356 – сняты с самоизоляции.