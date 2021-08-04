«Открытие» - один из лидеров рефинансирования ипотеки

Доля «Открытия» в общей выдаче топ-20 банков составила 8,9%.

Об этом гласят итоги аналитического обзора, подготовленного ДОМ.РФ совместно с Frank RG. С января по июнь нынешнего года «Открытие» рефинансировал более 10,6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 27,7 млрд рублей.

За год объем выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» вырос в 3,8 раза – что позволило подняться сразу на 6 позиций в рейтинге банков-лидеров.

Напомним, рефинансировать ипотеку в банке «Открытие» можно по ставке от 7,7% годовых. Сумма кредита составляет от 500 тысяч рублей и до 50 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и до 20 млн для остальных регионов России. Максимальный срок кредитования - до 30 лет. При рефинансировании ипотеки клиент может также получить под ипотечную ставку дополнительную сумму до 2 млн рублей на личные нужды. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, а предварительное решение банк примет за 3 минуты.