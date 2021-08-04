В Белгородской области утонул еще один мужчина

Родителям необходимо объяснить детям, что нельзя устраивать игры вблизи рек и озер. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

3 августа в Алексеевке водолазы МБУ «поисково-спасательной службы Алексеевского ГО» извлекли из реки Тихая Сосна тело погибшего мужчины 1983 года рождения.

Как обычно, в месте, не оборудованном для купания. В настоящее время обстоятельства гибели устанавливаются.

Напомним, что 2 августа в регионе утонули двое мужчин.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует жителям региона строго соблюдать основные правила безопасного поведения на водных объектах.

Купайтесь в установленных местах: на пляжах, водных станциях, в специально оборудованных и разрешенных местах. Не купайтесь в нетрезвом виде и в холодной воде. Нужно знать приемы оказания первой помощи утопающим.

Рыбакам следует иметь при себе аптечку, фонарик, карту местности, а также средства оповещения о своем местонахождении. Категорически запрещено рыбачить в нетрезвом состоянии, так как алкоголь замедляет реакцию и притупляет чувство опасности.

Родителям необходимо объяснить детям, что нельзя устраивать игры вблизи рек и озер.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на водном объекте, то немедленно сообщайте об этом в службу спасения по номеру телефона «112».