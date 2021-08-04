В Белгородской области появится новый молокозавод

Здесь будут производить сметану, творог, сливочное масло, адыгейский сыр и йогурт. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа.

В Белгородской области откроют мини-завод по переработке молока. «Предприятие начнет работу в селе Алейниково Алексеевского городского округа», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Грант на реализацию проекта руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства Галина Галушко получила по программе «Развитие семейных ферм».

По предварительным расчетам, новый мини-завод будет перерабатывать не менее двух тонн молока в сутки.

Здесь будут производить сметану, творог, сливочное масло, адыгейский сыр и йогурт. Дополнительно создадут три рабочих места.