В Белгороде открылась филателистическая выставка ко Дню города

Юрий Никулин во время войны защищал Ленинград, он награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Фото пресс-службы УФПС Белгородской области.

Накануне в Белгороде (Соборная пл., 3) начала работать выставка «Это было недавно, это было давно…». Она посвящена Дню освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

В экспозиции представлены марки, конверты, гашения, почтовые карточки, направленные в столицу нашего региона, в том числе и в 1943-44 годы.

«Так победили» – это название одной из тем экспозиции, которая рассказывает о значимых и редко упоминаемых этапах в Великой Отечественной. А между тем они сыграли важную роль в Победе, - пояснил и.о. председателя клуба коллекционеров «Дорогами истории» Павел Лозовой. – Одна из интереснейших тем – оборона военно-морских баз, действия Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов во время ВОВ».

Один из разделов выставки посвящен советским и российским актерам-фронтовикам. На марках, конвертах и почтовых карточках – значимые факты их творческой и военной биографии, их портреты и фото посвященных им памятников.

«Среди отважных бойцов Великой Отечественной есть известные и общелюбимые актеры и драматурги. Например, Юрий Никулин во время войны защищал Ленинград, он награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». А Петр Тодоровский в 43-м был курсантом Саратовского военно-пехотного училища и в 19 лет отправился на фронт командиром минометного взвода», - отметил член клуба «Дорогами истории» Сергей Стрекотин.

Впервые в Белгородской области представлена коллекция значков члена белгородского клуба коллекционеров «Дорогами истории» Александра Быкова. Предметы для коллекции Александр Ильич собирал более 50 лет. На выставке белгородцы и гости города могут увидеть значки «Города-герои», «Дети войны», юбилейные значки к освобождению Белгорода и других городов России, посвященные Сталинградской битве, блокаде Ленинграда.

Выставка будет работать до 20 августа.