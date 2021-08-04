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Происшествия4 августа 2021 9:19

Под Белгородом произошло смертельное ДТП

Водитель «Опель Астра» слетел в кювет и перевернулся
Алексей СЕРГУНИН
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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера около 16 часов 30 минут на 86-м километре автодороги «Губкин-Горшечное-граница Курской области» водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.