4 августа в Белгородской области будет туманно

В связи с появлением тумана в ночное время суток автолюбителям следует проверять состояние световых приборов перед началом движения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 4 августа на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман.

Ветер западный от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 13-ти до 18-ти градусов тепла, днем – от плюс 23-х до плюс 28-ми градусов.

В Белгороде ночью от 14-ти до 16-ти градусов выше ноля, днем – от 25-ти до 27-ми градусов тепла.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности. Во время сухой погоды риск возникновения пожаров значительно увеличивается, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, в связи с появлением тумана в ночное время суток автолюбителям следует проверять состояние световых приборов перед началом движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.