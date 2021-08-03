«Открытие» изучает интересы стратегических инвесторов

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Фото: Екатерина ПАПАКИНА
Сообщения потенциальных инвесторов о заинтересованности можно составить в произвольной форме. Их принимает служба по взаимоотношениям с инвесторами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по электронному адресу ir@open.ru до 03.09.2021 года.
По результатам рассмотрения поступивших сообщений будет принято решение о дальнейших шагах по реализации акций страховой компании «Росгосстрах», входящей в состав Группы «Открытие». Сообщается, что об этом будет объявлено дополнительно.
*Предоставленная информация не является публичной офертой.