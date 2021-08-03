Еще два жителя Белгородской области утонули

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водном объекте, то немедленно сообщайте об этом в службу спасения по номеру телефона «112». Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне в Белгородской области в местах, не предусмотренных для купания, произошли две трагедии.

В хуторе Мазикино Корочанского района водолазы специализированной пожарно-спасательной части извлекли тело мужчины 1977 года рождения.

Еще одно печальное сообщение пришло из Шебекино, где из реки Нежеголь очевидцы извлекли тело мужчины 1972 года рождения.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водном объекте, то немедленно сообщайте об этом в службу спасения по номеру телефона «112».