Суммарная стоимость объекта, включая средства из федерального и областного бюджетов, составила 301 миллион рублей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде открыли новую главную канализационную насосную станцию (ГКНС)», - сообщает пресс-служба городской администрации. Она обслуживает население центральной и северной части города.

Станция полностью автоматизирована, оснащена насосами с незасоряемой гидравликой, электрифицированными задвижками, измельчителями на сетях водоснабжения.

Современное оборудование позволяет перерабатывать в сутки до 102 тысяч кубометров отходов. ГКНС строили с запасом: фактическое потребление воды горожанами - около 50 тысяч кубических метров.

Суммарная стоимость объекта, включая средства из федерального и областного бюджетов, составила 301 миллион рублей.