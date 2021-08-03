В Белгородской области построят новое фруктохранилище

Запустить хранилище планируют этой осенью. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства региона направил пять миллионов рублей на строительство нового фруктохранилища», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Займ предоставили в рамках реализации областной программы «1 миллион тонн яблок к 2026 году». Получил средства сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив из села Ближняя Игуменка Белгородского района.

Общая стоимость проекта составит 40 миллионов рублей. Выделенные фондом деньги направят на монтаж специализированного климатического оборудования в рамках реализации проекта по хранению, переработке овощей и яблок.

Запустить хранилище планируют этой осенью.