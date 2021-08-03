Более 45 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1270-ти госпитализированных 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это четыре жительницы Старооскольского городского округа 1941, 1956, 1947 и 1956 годов рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - житель Белгорода 1950 года рождения, проходивший лечение в областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 140 пациентов заболели, а выздоровели – 167.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 45010 человек, выздоровели – 39849, умерли – 905.

Сейчас из 1270-ти госпитализированных 43 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

11578 белгородцев - на самоизоляции, 16717 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 116991 – снят с самоизоляции.