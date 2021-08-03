Еще пять муниципалитетов Белгородчины перешагнули 60-процентный барьер по вакцинации от COVID

На днях в регион поступит еще 35 тысяч доз вакцины «Спутник V». Фото оперштаба Белгородской области по коронавирусу.

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшую неделю 60-процентный барьер по вакцинации взрослого населения преодолели еще пять муниципалитетов региона.

Это Вейделевский, Ракитянский и Ровеньский районы, а также Валуйский и Грайворонский городские округа.

Ранее эту отметку покорили Борисовский, Волоконовский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Прохоровский, Чернянский районы и Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский городские округа.

Белгородская область выполнила свой план почти на 86 процентов. Свыше 642 тысяч жителей прошли первый этап вакцинации от COVID-19, а полный курс завершили 510 294 человека. На днях в регион поступит еще 35 тысяч доз вакцины «Спутник V».