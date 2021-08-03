В Белгороде «Фольксваген» врезался в «Митсубиси»

23-летний и 74-летний пассажиры автомобиля «Фольксваген Поло» получили телесные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера в 23 часа 30 минут 51-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», двигаясь по ул. Губкина со стороны ул. Щорса при повороте на ул. Буденного, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Митсубиси Ланцер».

За рулем ехавшего по ул. Губкина со стороны ул. Архиерейская в направлении ул. Щорса. автомобиля находился 22-летний водитель.

«В результате ДТП 23-летний и 74-летний пассажиры автомобиля «Фольксваген Поло» получили телесные повреждения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.