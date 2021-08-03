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Происшествия3 августа 2021 10:56

Под Белгородом сбили велосипедиста

Полиция разыскивает скрывшегося с места ДТП водителя
Алексей СЕРГУНИН
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В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера в 20 часов на 688-м километре ФАД «Крым» неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно «Лада Приора» темного цвета) наехал на 32-летнего велосипедиста.

Пострадавший двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.

«Автомобиль скрылся с места происшествия», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Сейчас полиция разыскивает водителя.