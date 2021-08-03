Белгородские приставы заставили мать поделиться недвижимым имуществом с детьми

Женщина поняла, что требования закона ей рано или поздно придется исполнить. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В селе Никольское Белгородского района судебные приставы обязали местную жительницу оформить земельный участок площадью 1500 квадратных метров и дом (92 квадратных метра) в собственность с выделением долей в пользу несовершеннолетних детей.

Приставы разъяснили гражданке об ответственности и последствиях неисполнения в добровольный срок требований суда. Но выполнять судебное решение после его вступления в законную силу мать двоих детей отказалась.

Ее позиция поменялась лишь после того, как ее обязали оплатить пять тысяч рублей исполнительского сбора.

Женщина поняла, что требования закона ей рано или поздно придется исполнить. «Она посетила многофункциональный центр и оформила необходимые документы», - сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.