Белгородка фиктивно прописала двух иностранцев

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина ведет к уголовной ответственности. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Жительницу Белгорода подозревают в фиктивной постановке на учет иностранных граждан», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 55-летняя местная жительница за денежное вознаграждение поставила на учет в своем жилье двух представителей ближнего зарубежья.

Подозреваемая оформила уведомление о прибытии иностранцев, указав в нем адрес, где сама зарегистрирована. При этом предоставлять свою жилплощадь она не собиралась.

Теперь в соответствии со ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ) ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.