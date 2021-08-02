Белгородец лишился глаза из-за драки с собутыльником

«Житель Грайворонского городского округа после конфликта с приятелем лишился глаза», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, конфликт между двумя жителями Грайворонского городского округа произошел из-за длительных посиделок за бутылкой.

Длившееся несколько дней застолье проходило дома у потерпевшего. Во время ссоры гость несколько раз ударил хозяина, повредив ему глаза. В полицию позвонили соседи, когда услышали крик.

Потерпевший – местный житель 1977 года рождения, был доставлен в лечебное учреждение. В итоге из-за полученных травм ему пришлось удалить глазное яблоко.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.