СберБанк перевел государственные выплаты на детей

Многие родители уже получили государственные выплаты на детей в преддверии нового учебного года на карты и счета ПАО Сбербанк. Помимо 10000 рублей, которые полагаются на каждого ребёнка от государства, клиенты банка в течение двух рабочих дней получат доступ к подписке СберПрайм на три месяца за 1 рубль.

После активации СберПрайм в течение двух рабочих дней Сбер направит промокод, которым можно расплатиться на 1000 рублей в СберМаркете и на 1000 рублей в СберМегаМаркете на каждого ребёнка. Промокод действует до конца 2021 года: им можно оплатить до 20% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете. В оба сервиса можно быстро зайти без логина и пароля по Сбер ID.

Также клиенты банка получат промокод для бесплатного подключения страховки от несчастного случая СК «Сбербанк страхование» с покрытием 400 тысяч рублей по каждому риску на всех детей сроком на один год.

5 августа Сбер запускает акцию «Снова в школу!», чтобы помочь родителям выгодно и удобно собрать детей к новому учебному году. На СберМегаМаркете и СберМаркете появится категория, в которой будут собраны все необходимые товары для подготовки ребёнка к школе. Родители смогут купить больше, потому что за первую покупку в категории «Школьные товары» Сбер начислит до 30% бонусов, которые можно будет тут же потратить. На сайте проекта sber.ru/1 будут собраны все предложения, включая специально подготовленные списки необходимых товаров для учеников каждого класса с 1-го по 11-й, которые помогут ничего не забыть. К тому же можно будет бесплатно оформить детскую и молодёжную карты, послушать полезные лекции от специалистов СберЗдоровья, оформить образовательный кредит по специальной ставке и многое другое.