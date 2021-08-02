3 августа в Белгородскую область вернутся дожди с градом

В отдельных районах ливни, град. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным белгородских синоптиков, 3 августа на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью кратковременные дожди. Днем кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах ливни, град. Местами грозы.

Ветер ночью южный с переходом на западный от пяти до десяти метров в секунду, днем – северо-западный от семи до 12-ти метров в секунду, при грозах местами порывы 20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 15-ти до 20-ти градусов тепла, днем – от 24-х до 29-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью от плюс 18-ти до плюс 20-ти градусов, днем – от 26-ти до 28-ми градусов выше ноля.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112». «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области 8(4722) 39-99-99.