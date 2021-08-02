Установлены личности троих погибших в ДТП в Белгородской области мужчин

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Напомним, авария, унесшая жизни сразу трех человек произошла ранним утром 2 августа в Губкинском городском округе. По предварительным данным, водитель «БМВ Х5» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Находившиеся в салоне иномарки три человека скончались на месте происшествия.

В УМВД России по Белгородской области сообщили, что личности погибших установлены. Это 20-летний водитель и двое его пассажиров в возрасте 28-ми и 38-лет. Все они жители Губкинского городского округа.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Информация о происшествии активно обсуждается в региональных интернет-пабликах. Высказываются предположения о том, что причиной аварии могла стать высокая скорость. Некоторые утверждают, что автомобиль ехал более 200 километров в час. Однако официально причина ДТП не названа. Сотрудники полиции еще устанавливают все обстоятельства происшествия. Скорость, с которой двигался автомобиль, на данный момент неизвестна.