Белгородец украл у соседа металлические трубы

Работая неподалеку, злоумышленник обратил внимание на то, что на соседний участок никто не приезжает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

67-летний мужчина сообщил в белгородский отдел полиции № 2, что у него украли металлические трубы стоимостью почти 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель.

По предварительным данным, работая неподалеку, злоумышленник обратил внимание на то, что на соседний участок никто не приезжает. Мужчина через забор перелез на чужую территорию и, открыв замок, проник в помещение, где хранился строительный инвентарь.

Подозреваемый вынес оттуда несколько металлических труб, а на следующий день проделал тоже самое. «Похищенное он сдал в скупку, а вырученные деньги в сумме около 20 тысяч рублей потратил», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с п. «б» «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину) ему светит до пяти лет лишения свободы.