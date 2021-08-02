Родители белгородских школьников начали получать единовременные выплаты

Пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Родители белгородских школьников с сегодняшнего дня начали получать единовременные выплаты», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Пенсионный фонд Белгородской области уже поступило свыше 136 тысяч заявлений, вынесено более 135 тысяч положительных решений в отношении 176 тысяч школьников.

Начать выплаты досрочно поручил президент страны Владимир Путин. Согласно указу главы государства, деньги предоставляются российским семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позднее 1 сентября этого года, либо не достигшим на момент выхода указа совершеннолетия. То есть, на рожденных с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно. Средства могут получить также усыновители, опекуны и попечители.

Пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения. Выплаты получат семьи и с 6-летними детьми, которые не идут в этом году в школу, и родители 17-летних подростков, которые уже поступили в колледж или университет.

Также выплату смогут получить белгородцы с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.