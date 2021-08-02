За выходные на Белгородчине поймали 48 нетрезвых водителей

Четырем нарушителям грозит уголовная ответственность за повторную езду в пьяном виде.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1340 нарушений ПДД», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
В итоге от управления автомобилем отстранили 48 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также восемь ранее лишенных права управления.
Четырем нарушителям грозит уголовная ответственность за повторную езду в пьяном виде.
178 раз фиксировались нарушения со стороны пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном месте.
Было выявлено 17 эпизодов, когда водитель нарушал правила, выезжая на полосу встречного движения.