За выходные на Белгородчине поймали 48 нетрезвых водителей

Четырем нарушителям грозит уголовная ответственность за повторную езду в пьяном виде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1340 нарушений ПДД», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В итоге от управления автомобилем отстранили 48 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также восемь ранее лишенных права управления.

Четырем нарушителям грозит уголовная ответственность за повторную езду в пьяном виде.

178 раз фиксировались нарушения со стороны пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном месте.

Было выявлено 17 эпизодов, когда водитель нарушал правила, выезжая на полосу встречного движения.