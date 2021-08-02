Еще шесть жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Сейчас из 1323-х госпитализированных 41 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1951 и 1956 годов рождения, две жительницы Старооскольского городского округа 1954 и 1961 годов рождения, а также две жительницы Губкинского городского округа 1948 и 1950 годов рождения. Все шестеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 138 пациентов заболели, а выздоровел – 21.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 44870 человек, выздоровели – 39682, умерли – 900.

Сейчас из 1323-х госпитализированных 41 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

11278 белгородцев - на самоизоляции, 16714 – изолированы из-за контакта с заболевшими, 116769 – сняты с самоизоляции.