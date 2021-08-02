«Открытие»: за 6 месяцев года - 51 миллиард на эскроу-счетах

С 2019 года банк профинансировал более 240 строек в 36 регионах страны с зачислением средств на счета эскроу. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Количество счетов эскроу, открытых в банке на конец июня текущего года, превысило 21 тысячу. За первое полугодие этот показатель практически удвоился – что близко к результатам за весь прошлый год.

Что касается общего объема средств, то он вырос на 95% и превысил 100 миллиардов рублей. Банк финансирует 122 застройщика, а общая площадь кредитуемых проектов составляет 3,1 миллиона квадратных метров.

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подчеркивает: кредитование жилищного строительства – один из приоритетов для банка.

- У нас широкая продуктовая линейка, отвечающая потребностям застройщиков на всех этапах реализации проекта. Банк обладает одной из лучших на рынке экспертиз в части финансирования строительства жилья. Гибкость подходов помогает нам выстраивать партнерские отношения как с крупнейшими девелоперскими группами, так и с региональными игроками.