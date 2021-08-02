Еще один дубль Дегтева обеспечил белгородскому «Салюту» победу над «Калугой»

«Салют» сохранил лидерство в подгруппе 2 группы 3. Фото fcsalyut.ru.

В рамках 3-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» дома одолел «Калугу» - 2:1.

Вторым дублем кряду отметился форвард Денис Дегтев. Он отличился на 35-й и 40-й минутах. Во втором случае – ударом с 11-ти метровой отметки. Окончательные цифры на табло на 90-й минуте установил защитник хозяев Николай Смирных, поразивший свои ворота.

«Салют»: Ковалев, Смирных, Мастеров, Викторов, Ивантеев, Дудайти, Дегтярев (Жилмостных, 90), Малахов (Тобоев, 77), Матвевнин (Корольков, 63), Агеев (Корнеев, 77), Дегтев (Контанистов, 90).

Это уже второй победный гол Дегтева в этом розыгрыше. В первом туре он нанес решающий удар во встрече с пензенским «Зенитом» (3:1).

Таким образом, «Салют» сохранил лидерство в подгруппе 2 группы 3. У наших парней в активе девять очков. Следом располагаются «Саратов» и курский «Авангард» - у них по шесть баллов.

Денис Дегтев по-прежнему возглавляет бомбардирскую гонку нашей группы с пятью голами. Столько же в активе Никиты Голдобина из московской «Родины».

Теперь 7 августа «Салют» сыграет дома с брянским «Динамо».