Быстрее скорой помощи: белгородские полицейские доставили ребенка в больницу

Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле доставили мальчика и его родителей в областную инфекционную клиническую больницу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель села Ближняя Игуменка поблагодарил в социальных сетях сотрудников отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Белгородскому району старшего лейтенанта полиции Дмитрия Гусева и лейтенанта полиции Владимира Маркова, которые помогли оперативно доставить в больницу его маленького сына.

Вечером 31 июля у пятилетнего мальчика поднялась температура. Самостоятельно отвезти ребенка в медицинское учреждение у отца не было возможности. По словам мужчины, состояние его сынишки ухудшалось. Опасаясь за сына, он решил не дожидаться приезда скорой и обратился за помощью в полицию.

«Спустя семь минут к дому семьи прибыл экипаж ДПС», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле доставили мальчика и его родителей в областную инфекционную клиническую больницу. По словам жителя Белгородского района, его супругу с ребенком госпитализировали. Полицейские желают мальчику скорейшего выздоровления.