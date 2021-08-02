Все работы планируют завершить к середине сентября. Фото пресс-службы администрации Ракитянского района.

«В Белгородской области появится еще один пляж», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Зону отдыха обустраивают в Юсуповском парке Ракитянского района. Инициативный проект стал одним из победителей по итогам конкурсного отбора на территории муниципалитета. С идеей выступили члены ТОС «Улица Ватутина».

Сейчас в парке идут подготовительные работы, строители демонтировали изношенное оборудование, убрали аварийные деревья, выровняли площадку, завезли песок, начали строительство тротуарных дорожек, изготовили малые архитектурные формы.

На пляже обустроят места для рыбалки, волейбольную площадку, пикник-зону, спуск к воде, установят детский игровой комплекс, фонари, беседки, скамейки, душевую, раздевалку, сделают ограждение территории. Кроме того, благоустроят и озеленят территорию, высадят деревья и кустарники. Все работы планируют завершить к середине сентября.