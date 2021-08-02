В Белгородской области произошло ДТП с тремя погибшими

В Губкинском городском округе в ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Жуткое ДТП произошло в понедельник, 2 августа, в Губкинском городском округе Белгородской области. По предварительным данным, около четырех часов утра на втором километре автодороги «Губкин – Троицкий – граница Курской области» водитель «БМВ Х 5» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Полиция устанавливает причины ДТП. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автоавария унесла сразу три жизни. По информации полиции все погибшие - мужчины.

Автоавария произошла ранним утром в Губкинском городском округе. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Движение на участке проходит в штатном режиме, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Жуткое ДТП в Губкинском городском округе. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.