В Белгородской области произошло ДТП с тремя погибшими

В Губкинском городском округе в ДТП погибли три человека
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Жуткое ДТП произошло в понедельник, 2 августа, в Губкинском городском округе Белгородской области. По предварительным данным, около четырех часов утра на втором километре автодороги «Губкин – Троицкий – граница Курской области» водитель «БМВ Х 5» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
Полиция устанавливает причины ДТП.
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Автоавария унесла сразу три жизни. По информации полиции все погибшие - мужчины.
Автоавария произошла ранним утром в Губкинском городском округе.
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Движение на участке проходит в штатном режиме, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
Жуткое ДТП в Губкинском городском округе.
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.