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Происшествия2 августа 2021 8:28

В Белгородской области произошло ДТП с тремя погибшими

Водитель «БМВ» съехал с дороги в кювет и врезался в дерево
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Губкинском городском округе в ДТП погибли три человека

В Губкинском городском округе в ДТП погибли три человека

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Жуткое ДТП произошло в понедельник, 2 августа, в Губкинском городском округе Белгородской области. По предварительным данным, около четырех часов утра на втором километре автодороги «Губкин – Троицкий – граница Курской области» водитель «БМВ Х 5» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Полиция устанавливает причины ДТП.

Полиция устанавливает причины ДТП.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автоавария унесла сразу три жизни. По информации полиции все погибшие - мужчины.

Автоавария произошла ранним утром в Губкинском городском округе.

Автоавария произошла ранним утром в Губкинском городском округе.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Движение на участке проходит в штатном режиме, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Жуткое ДТП в Губкинском городском округе.

Жуткое ДТП в Губкинском городском округе.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

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В Губкинском городском округе произошло ДТП. Три человека погибли
В Губкинском городском округе произошло ДТП. Три человека погибли