В Белгородскую область из-за рубежа могут переселиться около 170 соотечественников и более трехсот членов их семей

Заместитель начальника Управления по вопросам миграции Татьяна Федорова

В Белгородской области программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется с 2020 года. Она рассчитана на пять лет, а главной целью является приток в регион квалифицированных кадров.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД, в этом году уже согласованы кандидатуры 169 участников программы и более трехсот членов их семей. Часть из них подала заявления за рубежом, часть обратилась в ведомство лично.

Территорией вселения соотечественников является все Белгородская область. Как отметила заместитель начальника Управления по вопросам миграции Татьяна Федорова, созданная в регионе инфраструктура и условия подпрограммы позволяют соотечественникам быстро адаптироваться. Участник госпрограммы и члены его семьи имеют право на компенсацию расходов на переезд к будущему месту жительства, включая оплату проезда и провоз личных вещей, компенсацию расходов на уплату пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев, а также на получение подъемных. Кроме того, им выплачивается двукратная величина прожиточного минимума.