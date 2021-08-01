Житель Белгорода получил в нос костылем за плохой глазомер

Инцидент произошел в одном из сел Яковлевского городского округа. Там 53-летний местный житель выпивал в компании 47-летнего гостя из Белгорода. В разгар застолья между приятелями вспыхнула ссора. По предварительным данным, к конфликту привело то, что ответственный за розлив спиртного все время обделял друга. Мужчины стали выяснять, у кого же из них проблемы с глазомером. Горячая дискуссия закончилась тем, что хозяин костылем сломал нос гостю, отправив его на длительный «больничный».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый рискует провести несколько лет в местах не столь отдаленных.